Período de inscrições do concurso da BBTS é prorrogado

As inscrições para o concurso público para o provimento de vagas para os cargos de técnico e de analistas da BB Tecnologia e Serviços S.A (BBTS) foram prorrogadas, como consta no edital de reficação, publicado na sexta-feira (5/5). Agora, as inscrições estarão abertas até 5 de junho.São ofertadas 138 vagas, além de formação de cadastro reserva, sendo 97 para técnico e 41 para analistas. O valor da remuneração varia entre R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45, respectivamente. Interessados devem se increver por meio da página oficial da seleção. O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 69 e para os cargos de nível médio é de R$ 59.



Ademais, segundo o documento, foram retificados subitens e anexos referentes as vagas destinadas às pessoas com deficiência, ao atendimento aos candidatos com necessidades especiais e também referente as provas. Confira aqui todas as alterações.

Para os cargos de nível superior serão realizadas prova escrita objetiva de múltipla escolha e prova escrita discursiva — redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Já para a de técnico será realizada prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das duas provas está prevista para 25 de junho de 2023.

O concurso público destina-se ao provimento de vagas pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), vigente na época da contratação, em cargos atualmente vagos e daqueles que vierem a vagar ou que forem criados, bem como, para formação de cadastro reserva dentro do prazo de validade de 730 dias, prorrogável pelo mesmo período a contar da data da homologação do certame.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca