Prefeitura municipal do RJ lança concurso com salário de até R$12 mil

O prazo de validade do concurso é de 24 meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

O certame será realizado em etapa única: prova objetiva composta por questões de conhecimentos básicos e conhecimentos especíicos, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 27 de agosto.