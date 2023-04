Concurso do Ipsemg: inscrições estão abertas e salário chegam a R$ 5,8 mil

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do governo de Minas Gerais (Seplag-MG), as inscrições estão abertas para o concurso do Ipsemg (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais).

O edital prevê a contratação de 280 profissionais em nível técnico, superior e médicos, em diversas especialidades. Os salários variam de R$ 1.186,24 a R$ 5.897,08 e poderão ser acrescentados de Gratificação pelo Serviço de Urgência e Emergência (GSUE) e/ou Gratificação por Risco à Saúde da Área de Seguridade Social (GRASS), ambas instituídas pela Lei nº 20.586/2012. A atuação deverá ser na rede própria do instituto, em Belo Horizonte.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de Analista de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social (I-A) é R$ 50. Já para Médico da Área de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social (III-A) o valor é de R$ 55. Para selecionar os candidatos, será aplicada uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e será realizada no dia 2/7/2023. O edital pode ser acessado aqui.

O concurso vai contemplar as seguintes áreas: médicos de diversas especialidades, biomedicina, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, administração, direito, economia, enfermagem, engenharia elétrica, estatística, serviço social, técnicos em diversas especialidades e outros. A inscrição pode ser feita clicando aqui.