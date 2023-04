Seduc-RS prorroga inscrições para concurso público de professores

(foto: Camila Domingues/Palacio Pirantini)

O período de inscrições do concurso público da Secretária da Educação do Rio do Grande Sul (Seduc-RS) foi prorrogado. A informação consta na extra do Diário Oficial do estado na última segunda-feira (17/4). As inscrições são feitas no site da banca organizadora, o Instituto AOCP , agora, até 2 de maio.

A seleção é destinada para as áreas de educação básica, educação profissional e educação indígena. Ao todo, são ofertadas 1.500 vagas distribuídas entre as 30 coordenadorias regionais de educação (CREs). De forma inédita, o certame contempla às exigências do Decreto Estadual 56.229/2021 e tem reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros.





A prova objetiva será composta por 60 questões contendo as seguintes disciplinas: língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimento e habilitação do professor. Depois desta fase, que é eliminatória e classificatória, serão realizadas as provas de redação e de títulos, conforme descrito no edital. Também haverá testes específicos para os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang.