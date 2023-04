Concurso da PMDF tem alterações publicadas no DODF desta quarta (19); confira

A retificação também orienta que somente será convocado para o procedimento de heteroidentificação a quantidade de candidatos equivalente a três vezes o número de vagas reservadas às pessoas negras previstas no edital, ou seja, 1.134 (candidatos do sexo masculino) e 126 (candidatas), já incluídas as vagas destinadas ao cadastro de reserva, resguardadas as condições de aprovação estabelecidas no edital, incluindo eventuais empates na última classificação.





Os candidatos inscritos como negros, não classificados do limite máximo, ainda que tenham a nota mínima prevista, não serão convocados para o procedimento de heteroidentificação e continuarão participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados.





A apresentação do diploma de conclusão de ensino superior expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação será exigida no momento em que os candidatos serão convocados para o ato da inclusão na PMDF.





No DODF também constam os resultados de candidatos aprovados nas etapas de avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social dos candidatos sub judice. A corporação da PMDF também convoca alguns candidatos sub judice para a entrega de documentação.

Sobre o concurso

O concurso da PMDF foi realizado em 2018 e ofertou 2 mil vagas para soldados, de nível superior. Além da escolaridade, foi exigida idade máxima de 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. O certame também abriu 18 vagas na função de músico, com especialidade em corneta, clarineta, saxofone, trompa, trompete e trombone.





Os candidatos passaram por prova objetiva, redação, avaliação física, exames biométricos e avaliação médica, sindicância de vida pregressa, avaliação psicológica e curso de formação. Durante o curso de formação, os ganhos foram de R$ 6.095,41 para soldados e de R$ 4.119,22 para músicos.