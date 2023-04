IFB abre processo seletivo para contratação de professor substituto

(foto: IFB/Divulgação)



Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu um novo processo seletivo para a contratação de professor substituto na área de engenharia florestal / agroecologia. O profissional será lotado na unidade do Campus Planaltina.

Está sendo ofertada apenas uma vaga. Para tomar posse do cargo, é necessário que o profissional tenha diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em agroecologia ou engenharia florestal, fornecida por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e pós-graduação nas áreas correlacionadas.





Os professores serão contratados por tempo determinado, com duração prevista do contrato para seis meses. O regime de trabalho será de 40 horas semanais, e poderá ser cumprida nos turnos diuno e/ou noturno, incluindo aos sábados.





Os profissionais serão responsáveis por exercer as seguintes tarefas: ministrar conjunto de disciplinas relacionadas às áreas de formação em geral, bem como componentes curriculares afins que constem nos projetos dos cursos oferecidos pelo campus em todas as modalidades de ensino ofertadas pelo IFB; participar de atividades de ensino pesquisa e extensão; participar de comissões, projetos e outras atividades previstas na legislação vigente.





A remuneração pode chegar a R$ 6.289,21, conforme a titulação do candidato aprovado. As inscrições estão abertas e serão feitas de forma online até o dia 13 de abril. É necessário enviar toda a documentação ao e-mail substituto.cpla@ifb.edu.br. O assunto do email deverá ser: "SUBSTITUTO _AGROECOLOGIA_ NOME_DO_CANDIDATO".