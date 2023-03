R$ 32 mil: TRF1 lança concurso para juiz substituto

As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 27 de março de 2023 a 04 de maio de 2023 e devem ser realizadas na página oficial do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 320. Somente haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada no período entre 27 e 29 de março de 2023 no site da FGV.*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca