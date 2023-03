Termina hoje prazo para se inscrever no concurso da Petrobras

(foto: Divulgação/Agência Brasil)





As oportunidades são direcionadas para profissionais com ênfase em operação (114), manutenção – mecânica (66), manutenção – instrumentação (55), manutenção – elétrica (41), segurança do trabalho (36), operação de lastro (24), inspeção de equipamentos e instalações (11), suprimentos de bens e serviços – administração (6), logística de transporte e controle (6), enfermagem do trabalho (5), projetos, construção e montagem – mecânica (5) e projetos, construção e montagem – elétrica (4).





Será admitida a inscrição somente via internet, no site da banca organizadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79.





As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 100 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes e terão a duração de quatro horas. Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com o comando a que se refere o item. A aplicação do exame está prevista para 30 de abril.





A remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. Também é oferecido previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

Encerra-se, nesta sexta-feira (17/3), o período de inscrições do processo seletivo para Petrobras. Organizado pelo o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção oferta 1.492 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva.