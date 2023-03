INSS: Cebraspe publica comunicado esclarecendo dúvidas sobre curso de formação

(foto: INSS/Reprodução)



Cebraspe publicou, nesta terça-feira (14/3), um comunicado explicando sobre a etapa do curso de formação do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com a banca, o esclarecimento aconteceu devido a alguns questionamentos dos candidatos do certame.





"Em atenção aos questionamentos apresentados por alguns candidatos que estão realizando o Curso de Formação (CF), parte integrante do concurso público para o provimento de vagas no cargo de técnico do seguro social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Cebraspe comunica o que se segue", diz o documento.

As provas objetivas e discursivas do curso de formação serão compostas pelos seguintes temas:

Formas de atendimentos e canais remotos;

Benefícios por incapacidade;

Benefícios programados;

Benefícios por encargos familiares;

Benefícios assistenciais decorrentes das legislações específicas;

Processos administrativo previdenciário e fluxos de análise;

Servidor como educador previdenciário.

A banca também ressalta que os exames serão realizados nas mesmas cidades em que estão sendo realizadas as aulas, em local a ser divulgado posteriormente. Por fim, o Cebraspe alerta que as apostilas deverão ser consideradas roteiros de estudos e ser sempre complementadas com a legislação relativa ao assunto durante a preparação.





O curso de formação, em caráter eliminatório e classificatório, é inédito na história dos certames do INSS. A etapa será realizada até o dia 5 de abril, de forma presencial, em nove capitais, dentra elas Brasília (DF), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A carga horária é de até 180 horas e, durante este período, o candidato matriculado receberá remuneração relativa à metade do salário do cargo.





O concurso do INSS abriu 1.000 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, no cargo de técnico do seguro social, com salários iniciais de R$ 5.905,79 – composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.