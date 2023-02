PCDF divulga o resultado do procedimento de heteroidentificação do concurso para escrivão

(foto: Lucio Bernardo Jr./Agência Senado)



Os candidatos que não foram considerados negros poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da solicitação, bem como interpor recurso contra o indeferimento, no período de 8 até 14 de fevereiro, na página oficial do certame , por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.



O resultado final desta etapa e de convocação para o desempate de notas (se houver candidato empatado) será publicado no DODF e divulgado no site da banca orrganizadora, o Cebraspe, na data provável de 1º de março de 2023.

Foram registrados no certame 52.636 inscritos concorrendo por 300 vagas efetivas. O edital foi publicado em 2019 e o salário inicial da categoria era de R$ 8.698,78 para 40 horas semanais de trabalho.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tornou público o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros , referente ao concurso público para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia. A lista com os nomes foi divulgada no Diário Oficial do DF desta terça-feira (7/2).