Aprovados no concurso da Seduc-GO serão nomeados em abril, diz governo

(foto: Governo de Goiás/Divulgação)

A nomeação dos 5.050 aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc-GO), para o cargo de professor nível III, do quadro permanente do magistério da pasta, está prevista para ter início em abril de 2023, como informou o governo de Goiás

O resultado final do concurso, bem como demais informações do certame, estão disponíveis na íntegra, no portal da Escola de Governo e no site do Iades, banca organizadora do concurso.





Os selecionados no concurso atuarão na rede estadual de ensino, que atualmente conta com mil unidades escolares e atende mais de 500 mil estudantes, em todas as regiões de Goiás. Foram ofertadas, de forma inédita, oportunidades para profissionais indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille.





Aprovados e nomeados receberão ganhos mensais de R$ 1.971,69, para carga horária de 20 horas semanais, R$ 2.957,53 para professores que cumprirem 30 horas semanais e R$ 3.943,37 para os profissionais que cumprirem uma jornada semanal de 40 horas. Além do vencimento base, serão acrescidos auxílio-alimentação no valor de R$ 500 e auxílio aprimoramento continuado. Do cargo Segundo o edital o professor nível III será responsável por: Participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola-comunidade;

Elaborar planos curriculares e de ensino; ministrar aulas na educação básica;

Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou sistema de ensino estadual;

Inteirar-se da proposta político-pedagógica do sistema estadual de ensino e interagir-se com as suas políticas educacionais;

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Zelar pela aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à

Avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; e

Participar de capacitações obrigatórias. *Estagiária sob supervisão de Thays Martins