Senado Federal convoca candidatos para o exame de sanidade física e mental

Foram registradas no certame mais de 83 mil inscrições para 1.014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 vagas para a formação de cadastro de reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades.

As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

As provas objetivas e discursivas foram realizadas em todas as capitais, e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília. No dia 6 de novembro, foram aplicadas as provas objetiva e discursiva, para o cargo de técnico e analista, e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, foi aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor. Os resultados definitivos já foram divulgados