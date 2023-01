UFSC publica edital com 83 vagas para o cargo de técnico administrativo

As inscrições serão abertas no dia 1º de fevereiro e permanecerão disponíveis até 2 de março. Aqueles que desejarem participar do certame poderão se inscrever por meio do site da Coperve, banca examinadora.Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa, que varia entre R$ 122,43 e R$ 195,55. Os aprovados serão remunerados com o salário inicial que varia entre R$ 1.945,07 e R$ 4.180,66.