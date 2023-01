No DF cerca de 36% dos inscritos no concurso do INSS se absteve, confira lista

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

Do curso de formação O concurso é composto ainda por curso de formação. Esta etapa será realizada em nove capitais, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O curso terá carga carga horária de até 180 horas presenciais. O candidato matriculado receberá uma remuneração relativa à metade do salário do cargo.





Sobre o concurso Segundo a banca, foram registradas 1.023.494 incrições para as 1 mil vagas imediatas ofertadas para o cargo de técnico do seguro social. O índice de inscritos no certame representa uma pequena queda se comparado com o concurso de 2015, quando a banca registrou 1.043.807 de inscrições.

Após o curso, os candidatos serão submetido a prova objetiva composta de 120 itens para julgamento certo ou errado, e de prova discursiva composta de duas questões discursivas cujo número máximo é de 15 linhas, com o conteúdo ministrado.

A seleção oferta o salário de até R$ 5.905,79, composto pelo vencimento básico de R$ 712,61, gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18, gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595, além de auxílio-alimentação, no valor de R$ 458.

O Cebraspe, banca orgnanizadora do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), divulgou o número de abstenção nas provas do certame. A informação foi repassada para o, nesta quinta-feira (12/1). O percentual de abstenções foram apresentados por Gerências Executivas da autarquia (GEX).De acordo com a lista , a GEX Petrolina, com 49,05% de abstenção, foi a localidade com maior número de faltosos. 27,52%, registrados na região de Uruguaiana, foi o menor percentual de faltosos registrados. No DF, 35,85% dos inscritos não compareceram no local da aplicação das provas.As provas foram aplicadas em 27 de novembro de 2022 nas cidades das 97 gerências regionais. Nos estados de Espírito Santo, Pará e Rio de Janeiro, as provas também foram aplicadas em outros municípios. Vale frisar que em Guarulhos/SP as provas foram reaplicadas em 11 de dezembro. O resultado final de ambas as provas objetivas já estão na página oficial do certame Atualmente está sendo realizada as fases da seleção: avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência e a avaliação de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.