Resultado da prova objetiva concurso Polícia Penal do DF é retificado

Mediante uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal , o Instituto AOCP banca organizadora do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), retificou o resultado da prova objetiva do certame. A nova pontuação foi publicada na última sexta-feira (6/1) no site da banca.

Agora, a pontuação integral de cada questão anulada foi atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não interpuseram recursos. "Para o presente resultado foram reprocessadas as folhas de respostas de todos os candidatos, para fins de leitura das respostas, além da aplicação da decisão Nº 327/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e subitens 11.4 e 11.5 do Edital de Abertura no 001/2022", afirma o documento.