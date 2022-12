Semas-PA abre concurso com vagas para nível médio e superior

(foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado do Pará de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas-PA) lançou nesta segunda-feira (12/12) o edital de abertura do concurso público com vagas para nível médio e superior. São ofertadas 136 oportunidades, além de formação de cadastro de reserva.O período de inscrições será aberto em 28 de dezembro e vai até a 9 de fevereiro de 2023. Após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 51,00 para os cargos de nível médio e R$ 80,00 para os cargos de nível superior. As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Cetap.



O certame compreenderá a realização de duas etapas. A primeira consiste em avaliação de conhecimentos, com prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada para todos os cargos. Já na segunda os candidatos para os cargos de nível superior serão submetidos a avaliação de títulos, de caráter classificatório.



A remuneração varia entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35.

*Estagiáira sob supervisão de Vinicius Nader