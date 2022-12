IPREV/DF abre concurso para o cargo de analista; salário chega R$ 6,7 mil

(foto: Divulgação)

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o edital de abertura do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de analista previdenciário, da carreira Atividades Previdenciárias, do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF).



Leia aqui o edital na integra, a partir da página 79.



Ao todo, o certame oferta 85 vagas, sendo 65 vagas imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva. As incrições ficarão abertas no período entre 13 de janeiro e 8 de fevereiro de 2023 e podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Instiuto Quadrix. O valor da taxa de inscrição é de R$ 89,00.



Compõem esta seleção: prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ambas as fases estão previstas para serem aplicadas em 12 de março de 2023.



A prova objetiva, será composta de 120 itens, valerá 120 pontos e avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação duvulgado no edital. Já a prova discursiva, valerá 30 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos da especialidade.



A divulgação do resultado final e homologação do concurso público está marcada 30 de maio 2023. A remuneração é de R$ 6.760,00 para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe para uma carga horária semanal de 40 horas.



*Estagiária sob supervisão de Vinicius Nader