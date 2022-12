Bombeiros de SC abre edital para 15 vagas de oficiais; salário chega a R$ 18 mil

(foto: Divulgação/CBM-SC)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina tornou público, nesta quarta-feira (30/11), o edital de abertura do concurso público para ingresso no Curso de Formação de oficiais. O certame oferta 15 vagas, sendo 12 para o sexo masculino e três para o feminino.



Para se inscrever é necessário ter graduação em qualquer área de conhecimento a nível de bacharelado ou licenciatura plena, idade entre 18 e 30 anos (até o último dia de inscrição), além de altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O período de inscrições será aberto às 16h desta quinta-feira (1º/12) e segue até 2 de janeiro, por meio do site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250 e o pagamento deverá ser efetuado até 3 de janeiro.



Podem solicitar, no período entre 1º e 12 de dezembro, a isenção da taxa de inscrição: doadores de sangue e de medula óssea, cuja renda mensal não ultrapasse dois salários-mínimos, convocados pela Justiça Eleitoral, membros do Tribunal do Júri no Estado de Santa Catarina ou voluntários da Defensoria do estado.

Este concurso público será dividido em seis fases, sendo elas:

Primeira Fase: exame de avaliação de escolaridade, por meio de prova escrita (objetiva e redação), de caráter eliminatório e classificatório;

investigação social, de caráter informativo e eliminatório. Sexta Fase: apresentação de documentos e toxicológico, de caráter eliminatório.





A remuneração do “Cadete BM” do 1º, 2º, 3º e 4º períodos fica fixado no valor de R$ 16.306 (mês de referência: novembro de 2022). O subsídio bruto do 2° Tenente (mês de referência: novembro de 2022) é de R$ 18.589, mais benefícios.



O curso iniciará em 3 de julho de 2023. Após sua conclusão, o certame será homologado e ficará válida por 12 meses.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins A prova objetiva terá 50 questões, todas de múltipla escolha, com cinco alternativas de resposta, de "A" a "E", e dessas alternativas somente uma deverá ser assinalada como correta. As provas objetiva e de redação terão duração de cinco horas e será aplicada na data provável de 5 de fevereiro.