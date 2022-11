Concurso TRT-BA: foram homologadas mais de 53 mil inscrições

(foto: Divulgação)





As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na cidade de Salvador/BA, com previsão de aplicação para o dia 4 de dezembro, nos seguintes períodos: Também já está disponível na página do concurso do TRT-5ª Região o edital de convocação para as provas objetivas e discursiva-redação, bem como o link para consultar o local de realização.As provas objetivas e discursivas serão aplicadas na cidade de Salvador/BA, com previsão de aplicação para o dia 4 de dezembro, nos seguintes períodos:

No período da manhã: para o cargo de técnico judiciário, todas as áreas e especialidades.

No período da tarde: para os cargos de analista judiciário, todas as áreas e especialidades.

Além das provas objetivas e discursivas, o certame também é composto por teste aptidão física (somente a carreira de policial judicial). Os aprovados na seleção receberão a remuneração inicial de R$ 12.455,30, para os cargos de analista, e R$ 7.591,37, para os cargos de técnicom acrescidos de benefícios.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

Foram registradas, no concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5ª Região), 53.895 na estatística geeral . A informação foi divulgada no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame. Vale ressaltar que a seleção oferece vagas de nível médio e superior em diversas especialidades para formação de cadastro reserva.