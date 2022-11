Edital do concurso do TJDFT é publicado com 30 vagas e salário de R$ 32 mil

(foto: TJDFT/Reprodução) Foi publicado o edital do próximo concurso público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O documento está disponível no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta (25/11).

O certame abriu 30 oportunidades para o cargo de juiz de direito substituto da justiça do DF. Deste quantitativo, 23 serão para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 6 para os candidatos negros (pretos e pardos).





Organizado pelo Cebraspe, o concurso abrirá as inscrições no dia 28 de novembro, e os candidatos poderão se inscrever até o dia 27 de dezembro. Os aprovados na seleção serão contemplados com o salário inicial de R$ 32.004,65.





Os participantes serão avaliados por meio das seguintes etapas:

1ª etapa: Prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do Cebraspe;

2ª etapa: Duas provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT, com apoio logístico do Cebraspe;

Prova escrita 1 - prova discursiva de questões.

Prova escrita 2 - prova prática de sentenças cível e criminal.

3ª etapa, de caráter eliminatório, com as seguintes fases, sob a responsabilidade do TJDFT:

Fase I - Inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social;

Fase II - Exame de sanidade física e mental;

Fase III - Exame psicotécnico;

4ª etapa: Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT;

5ª etapa: Avaliação de títulos, de caráter classificatório, sob a responsabilidade do TJDFT.

Requisitos para ingresso na carreira

Confira abaixo os requisitos exigidos para tomar posse do cargo:





a) ser aprovado no concurso público;





b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses;





c) estar em gozo dos direitos civis e políticos;





d) estar quite com as obrigações militares, se candidato do sexo masculino;





e) estar quite com as obrigações eleitorais;





f) ser bacharel em Direito, há 3 anos, no mínimo , graduado em instituição de ensino superior oficial ou reconhecida pelo órgão competente, com diploma registrado pelo Ministério da Educação (MEC);





g) possuir 3 anos de atividade jurídica até a data da inscrição definitiva, exercida a partir da conclusão do curso de Direito;





h) possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;





i) ser moralmente idôneo;





j) contar, o candidato, com até 65 anos de idade na data da posse.