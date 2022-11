Concurso PGDF: prova oral será neste domingo (20/11)

(foto: ARTHUR MENESCAL/ESP. CB/D.A PRESS)

A penúltima etapa do concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Fedreral (PGDF) , a avaliação oral, será aplicada neste domingo (20/11). O exame é de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos já podem acessar o local das provas por meio site do certame.

A convocação dos candidatos para esta etapa foi divulgada em 9 de novembro no Diário Oficial do DF. Foi publicado também o resultado das provas discursiva.

O concurso da PGDF oferta 65 vagas para procuradores de forma efetiva e imediata. Das vagas, são 32 de ampla concorrência, 13 para pessoas com deficiência, 13 para negros e sete para pessoas de baixa renda. Os profissionais contratados terão ganhos iniciais de R$ 22.589,59, além de diversos benefícios.

Projeto que cria cargos de procurador

Foi aprovado o projeto de lei 998/20, da Procuradoria-Geral da República (PGR), que cria seis cargos de procurador regional do trabalho no quadro de pessoal do Ministério Público do Trabalho (MPT).

Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), a proposta ainda depende de análise do Plenário. O PL foi aprovado na última terça-feira (8/11) na Câmara dos Deputados.

Em 2022, o impacto orçamentário anual dos seis cargos é de R$ 3,4 milhões, recursos que estão garantidos no orçamento do MPT e seriam remanejados.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins