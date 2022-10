Instituto de Infectologia Emílio Ribas abre certame com oferta de 98 vagas

(foto: Instituto de Infectologia Emílio Ribas/Divulgação )

Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, por meio do site do Instituto Quadrix, entre 7 de novembro e 7 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 105,50 para os cargos de nível médio e R$ 73,33 para técnico de enfermagem, único cargo de nível médio.

O certame é composto por prova objetivas (para todos os cargos) e prova de título (exeto para nível médio). A aplicação das provas objetivas está prevista para 22 de janeiro de 2023, no período vespertino. O exeme será composto por 50 questões, distribuídas da seguinte forma:

língua portuguesa - 7 questões

noções de informática - 4 questões

noções de administração pública - 7 questões

noções de saúde pública - 7 questões

conhecimentos específicos - 25 questões

Cada item de conhecimentos específicos vale 2,5 pontos e os das demais disciplinas a pontuação é de 1,5. Portanto, a pontuação máxima da prova é de 100 pontos e para ser habilitado é necessário comulativamente obter nota igual ou superior a 18,00 pontosem conhecimentos gerais e 30,00 pontosem conhecimentos específicos.

Última seleção

O Instituto Emílio Ribas não realiza concurso público desde 2014. Na época, a seleção teve edital publicado pelo Instituto Quadrix, o organizador. Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e avaliação de títulos.

O Instituto Emílio Ribas atua para prevenir, diagnosticar e tratar doenças infecciosas, no contexto da saúde pública, com eficiência, foco na segurança do paciente e geração de conhecimento por meio da assistência, ensino e pesquisa.

Leia também: Concurso para auditores de atividades urbanas do DF tem extrato de contrato publicado

Leia também: Magistrados do TJDFT autorizam novo concurso público para o cargo de juiz substituto

Leia também: Seagri-DF abre inscrições do concurso com 224 vagas imediatas com salário de até R$ 10 mil

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca