CRBio-5 lança novo concurso com vagas de nível médio em quatro estados

Conselho Regional de Biologia da 5ª Região abriu concurso público para agente fiscal, cuja a remuneração é no valor de R$ 1.625. São ofertadas 52 vagas distribuídas para quatrao estados: Paraíba, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. Do total de vagas, 4 são para provimento imediato e 48 para formação de cadastro reserva.

A organização do certame está sob a responsabilidade do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access). O edital de abertura foi publicado nesta terça-feira (25/9).

Os requisitos exigidos para o cargo são: nível médio completo de escolaridade, titularidade de Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B. O período de inscrições ficará aberto entre 26 de outubro e 17 de novembro. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, por meio do site da banca organizadora. Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 110.

O concurso público compreenderá a etapa de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A prova referente ao concurso público será aplicada nas cidades de João Pessoa, Natal, São Luís e Teresina. A data aprovada da aplicação dos exames está para 11 de dezembro.

A avaliação objetiva serrá composta por 50 questões de múltipla escolha. A duração para a realização do exame é de quatro horas.O conteúdo programático é constituído por:

língua portuguesa;

informática;

ética na administração pública;

legislação;

conhecimentos específicos.

Conforme estabelece o edital, o prazo de vigência deste concurso é de dois anos, com possibilidade de ser prorrogado uma vez, a critério do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região.



