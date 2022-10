Senado retifica edital e reabre as inscrições para candidatos com deficiência

Anteriormente, o concurso não incluía adaptação do exame de aptidão física às condições do candidato com deficiência. Com a mudança, haverá adaptação razoável do exame conforme procedimentos a serem estabelecidos no edital de convocação para o teste de aptidão física.





Sendo assim, aqueles que desejarem se inscrever em razão da previsão de adaptação, têm o período das 18h desta quarta (19) até as 18h do dia 21 de outubro. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 25 de outubro.





A isenção da taxa de inscrição poderá ser solicitada das 18h do dia 19 de outubro até as 18h do dia 21 de outubro, pelos candidatos que atenderem também aos requisitos previstos nos edital.





Ao todo, a seleção está ofertando 1.014 vagas, sendo 22 imediatas e 992 para formação de cadastro reserva. Os cargos contemplados são: analista legislativo, advogado, consultor e técnico legislativo, em diversas especialidades.





As provas objetivas e discursivas serão realizadas em todas as capitais e as demais fases do certame ocorrerão em Brasília. No dia 6 de novembro, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva para o cargo de técnico e analista e a prova objetiva para o cargo de advogado e consultor. Já no dia 27 de novembro, será aplicada a prova discursiva somente para advogado e consultor.





As remunerações variam entre R$ 19.427,79 e R$ 33.461,68. Confira a lista com os salários iniciais ofertados:

Técnico legislativo (Policial Legislativo): R$ 19.427,79

Analista legislativo em todas as especialidades: R$ 25.897,76

Consultor Legislativo em todas as especialidades: R$ 33.461,68

Advogado: R$ 33.461,68

