Concurso IFB: veja as carreiras e vagas ofertadas no certame

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 17 de outubro, através do site da Fundação Cefetminas. Confira abaixo as carreiras e os requisitos das vagas abertas no certame:

Técnico-Administrativos:

Assistente de aluno: Ensino médio completo;

Assistente em administração: Ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo;

Bibliotecário - Documentalista: Curso superior em biblioteconomia ou ciências da informação, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no conselho competente;

Contador: Curso superior em ciências contábeis, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no conselho competente;

Engenheiro - Área Civil: Curso superior em engenharia civil, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no conselho competente;

Nutricionista - Habilitação: Curso superior em nutrição, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no conselho competente;

Pedagogo - Área: Curso superior em pedagogia, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC, e registro no conselho competente;

Técnico Laboratório - Área Alimentos: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo + curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Audiovisual: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Biologia: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Física: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Informática: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Mecânica ou Manutenção Automotiva: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Multimeios Didáticos: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;

Técnico Laboratório - Área Vestuário: Ensino médio profissionalizante na área ou ensino médio completo curso técnico na área;





Professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico:

Animação Digital: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de: curso superior de tecnologia em design de animação, produção audiovisual, jogos digitais ou bacharel em animação, cinema de animação, cinema de animação e artes digitais, audiovisual, cinema, imagem e som, rádio e TV, radialismo, cinema e mídias digitais, ciência da computação, design de games ou bacharel em comunicação social com habilitação em audiovisual, cinema, rádio e TV, radialismo, jornalismo, publicidade, bacharel em jogos digitais ou licenciatura em cinema e audiovisual, licenciatura ou bacharelado em artes visuais, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC;





Captação, edição e mixagem de áudio: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de: curso superior de tecnologia em produção audiovisual, produção fonográfica ou bacharel em audiovisual, cinema, imagem e som, rádio e TV, radialismo, cinema e mídias digitais, fotografia ou bacharel em comunicação social com habilitação em audiovisual, cinema, rádio e TV, radialismo, jornalismo, publicidade e propaganda ou licenciatura em cinema e audiovisual, bacharelado em engenharia acústica, licenciatura ou bacharelado em música, artes cênicas, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC;





Cinematografia: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de: curso superior de tecnologia em produção de audio e vídeo, fotografia, design gráfico, produção publicitária, produção multimídia ou bacharel em audiovisual, cinema, imagem e som, rádio e TV, cinema e mídias digitais, fotografia ou bacharel em comunicação social com habilitação em audiovisual, jornalismo, publicidade e propaganda, licenciatura em cinema e audiovisual, licenciatura ou bacharelado em artes visuais, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC;





Edição, videografismo e finalização: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de: curso superior de tecnologia em produção audiovisual, produção publicitária, design gráfico, produção multimídia, fotografia ou bacharel em audiovisual, cinema, imagem e som, rádio e TV, radialismo, cinema e mídias digitais, fotografia, desenho industrial, design gráfico ou bacharel em comunicação social com habilitação em audiovisual, cinema, rádio e TV, radialismo, jornalismo, publicidade e propaganda ou licenciatura em cinema e audiovisual, licenciatura ou bacharelado em artes visuais, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC;





Fundamentos de audiovisual: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de: curso superior de tecnologia em produção audiovisual ou bacharel em audiovisual, cinema, imagem e som, rádio e TV, radialismo, cinema e mídias digitais ou bacharel em comunicação social com habilitação em audiovisual, cinema, rádio e TV, radialismo ou licenciatura em cinema e audiovisual, expedidos por entidade de ensino reconhecida pelo MEC;

Matemática: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de licenciatura em matemática, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC;





Mecânica: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de bacharel em engenharia mecânica, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe;





Meio Ambiente: Diploma de curso superior em nível de graduação, devidamente registrado, de bacharel em engenharia ambiental ou engenharia sanitária e ambiental, expedido por entidade de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe.