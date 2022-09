IASES publica edital com a oferta de 400 vagas e iniciais de R$ 3 mil

A seleção será composta pelas seguintes fases:





Prova objetiva e de redação - caráter eliminatório e classificatório;

Teste de avaliação física - caráter eliminatório;

Teste de avaliação psicológica - caráter eliminatório;

Investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato - caráter eliminatório;

Curso básico de formação profissional - caráter eliminatório.





Os aprovados no concurso serão remunerados com o valor inicial de R$ 3.167,04, para uma jornada de trabalho de 40h semanais. Além do salário, os candidatos receberão o auxílio alimentação de R$ 300,00.





Para tomar posse do cargo, é necessário diploma de nível médio reconhecido pelo Ministério da Educação; carteira nacional de habilitação (CNH) categoria "B"; ter nacionalidade brasileira; possuir 18 anos completos na data da posse.





As oportunidades ofertadas são divididas entre as regiões Metropolitana (300 vagas), Sul (50 vagas) e Norte (50 vagas). Desse quantitativo, 100 são para mulheres e 300 para homens.









As inscrições serão abertas no dia 10 de outubro, e estarão disponíveis até o dia 15 de novembro. Para se inscrever, será necessário acessar o site do Instituto IDCAP , banca organizadora. A taxa de inscrição é no valor de R$ 68,00.