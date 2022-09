IFB abre inscrições para concurso com remuneração de até R$ 9.616,18

Assistente de Alunos;

Assistente em Administração;

Técnico Laboratório – Alimentos;

Técnico Laboratório – Audiovisual;

Técnico Laboratório – Biologia;

Técnico Laboratório – Física;

Técnico Laboratório – Informática;

Técnico Laboratório – Automotiva;

Técnico Laboratório – Multimeios Didáticos;

Técnico Laboratório – Vestuário ;

Bibliotecário Documentalista;

Contador;

Engenheiro Civil;

Nutricionista-Habilitação;

Pedagogo;

Animação Digital;

Captação, edição e mixagem de áudio;

Cinematografia ;

Edição, videografismo e finalização;

Fundamentos de audiovisual;

Matemática;

Mecânica;

Meio Ambiente.

O Instituto está ofertando 50 vagas. Desse quantitativo, 34 são destinadas à contratação de técnico-administrativos, e 16 são para professores. Confira as especialidades:

Os requisitos para tomar posse no cargo variam de acordo com a especialidade almejada. A remuneração vai de R$ 2.403,07 a R$ 9.616,18, a depender da titulação do candidato aprovado. As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 22 de janeiro do próximo ano.