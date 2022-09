Mato Grosso do Sul: PM e Corpo de Bombeiros estaduais abrem concursos

(foto: CBM-MS/Divulgação)

Nesta sexta-feira (23/9), o Governo de Mato Grosso do Sul publicou editais dos concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do estado. Total de vagas chega a 780 vagas para soldados e oficiais combatentes, sendo 360 oportunidades para o CBM-MS e 450 chances para a PM-MS. Os quatro documentos foram publicados no Diário Oficial do estado

O período de inscrições já está aberto e permanecerá até 3 de novembro. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instiuto Idecan.

Cinco etapas farão parte do certame, sendo elas prova escrita objetiva, exame de aptidão mental (avaliação psicotécnica), exame de saúde, exame de capacidade física e investigação social.

A prova escrita será aplicada em Campo Grande em dezembro. No dia 4 de dezembro será para PM e no dia 11 para o do Corpo de Bombeiro.

Leia os editais na integra:

