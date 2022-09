Concurso SEE/DF: quase 100 mil inscrições são homologadas

(foto: Divulgação/USP Imagens)

O Instituto Quadrix, organizador do certame da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) que oferta 4.254 vagas para diversos cargos de nível superior divulgou que foram registradas 93.129 inscrições. A inscrições foram encerradas em 31 de agosto e as pr ovas estão previstas para 9 de outubro e 16 de outubro, para gestor.



As vagas são oferecidas para as áreas de educação básica, pedagogo (orientador educacional) , gestor em políticas públicas e gestão educacional. O salário inicial varia entre R$ 4.076,99 e R$ 5.497,13, para uma carga horária entre 20 e 40 horas semanais. Veja aqui a distribuição das vagas!

Consoante com o edital, o certame SEEDF será composto por seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de títulos, de caráter classificatório.

O prazo de vigência desta seleção é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da SEEDF.

Leia também: Concurso Detran DF: edital de abertura é divulgado com 366 vagas

Leia também: Edital da PPGG-DF é publicado com 250 vagas para gestor e analista

Leia também: PCDF publica resultado da prova de capacidade física e exame toxicológico do concurso para escrivães

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes