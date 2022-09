Concurso AL-AP: banca convoca candidatos para prova

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

O Instituto AOCP, banca organizadora do certame da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, tornou público o edital de horário e local de realização da prova objetiva e discursiva . Os exames serão realizados em 25 de setembro nas cidades do estado: Caicó, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros.

Os candidatos já podem consultar e imprimir o cartão de informação do candidato (Horário e Local de prova). "A identificação do local de realização da prova é de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições estabelecidas neste Edital", salienta o edital.

A prova objetiva será composta por 60 questãoes. Cada item terá cinco alternativas, uma delas correta.



Para o cargo de nível de técnico legislativo - apoio administrativo - e para os cargos de nível superior - analista legislativa (todas as áreas de atuações) - a prova discursiva consistirá em uma redação. Já para as outras especialidades do cargo de nível de técnico legislativo, a segunda etapa consistirá em estudo de caso, referente aos conhecimentos específicos.



Leia aqui o edital completo!

Sobre o concurso

Esta seleção oferta 47 vagas para os cargos de nível médio (técnico legislativo) e superior (analista legislativo), em diversas área de educação. Segundo o edital de abertura, "não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência ou negros, para provimento imediato, quando o quantitativo de vagas oferecido for inferior ao previsto em lei para reserva".



O valor do subsídio mensal varia entre R$ 4.468,16 e R$ 8.338,64. Ademais, será acrescido na remuneração de ambos os cargos o valor de R$ 1.400, referente ao auxílio alimentação, além de valores referentes ao auxílio de assistência à saúde, de acordo com a faixa etária do servidor público.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer