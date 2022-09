Concurso Detran DF: edital de abertura é divulgado com oferta de 366 vagas

(foto: Agência Brasília/Divulgação)

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal , a partir da página 54, o edital do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Consta no documento que são ofertadas 366 vagas, sendo 126 para analista em atividades de trânsito e 240 técnico em atividades de trânsito. As oprtunidades são distribuídas para contratação imediata e cadastro reserva.



As inscrições ficarão abertas no período entre 10 de outubro até 8 de novembro. Insteressados podem se inscrever no site da banca organizadora, IBFC. Será cobrado uma taxa de inscrições no valor de R$ 90,00 para o cargo de analista e R$ 80,00 para o cargo de técnico.



O certame é composto por duas etapas e varia conforme a função. Ambas de caráter eliminatório e clasificatório. As fases que compõem a seleção são: prova objetiva e prova discursiva, no qual a última serão submetidos somente ao cargo de analista. Os exames serão aplicados no dia 11 de dezembro.

A prova objetiva será composta por 60 questões distribuídas em conhecimentos básicos e específicos. Pontuação mínima exigida é de 45 pontos, 50% do valor do exame. Já a prova discursiva será composta de uma questão de conhecimento específico. O candidato deverá redigir no mínimo 15 e no máximo 20 linhas.

O resultado final deste concurso será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado via internet, no site do IBFC. Aprovados receberão um subdídio no valor de R$ 4.650,00 (técnico) e R$ 6.437,50 (analista).

Último concurso

Realizado em 2012, o último certame foi organizado pela Fundação Universa e ofereceu 100 vagas imediatas para o cargo de agente da carreira de policiamento e fiscalização, além de formação de cadastro reserva. 19.547 candidatos se inscreveram no concurso, que teve uma concorrência de cerca de 195 pessoas por chance ofertada. As oportunidades foram para o nível superior, com remuneração inicial no valor de R$ 5.485,24 para uma jornada de 40 horas semanais.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes