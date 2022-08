Inscrições abertas! TRT-8 oferece vagas de níveis médio e superior

Nível Superior: Analista Judiciário





Nível Médio:





Os aprovados serão contemplados com a remuneração de R$ 7.591,37, para os cargos de nível médio, e R$ 12.455,30, para os cargos de nível superior. Além disso, os servidores receberão os benefícios de auxílio alimentação (R$ 910,08) e assistência pré-escolar (R$ 719,62, por filho de até 6 anos de idade).





Àqueles que desejarem participar do processo poderão se inscrever a partir desta quarta (24/8) até o dia 12 de setembro, através do site do Cebraspe. A taxa de inscrição varia de R$ 90,00 e R$ 100,00.