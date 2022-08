MPPA lança edital com 65 vagas para promotor e salários de R$ 30 mil

(foto: MP-PA/Divulgação)

Ministério Público do Pará (MP-PA) lançou edital de abertura do concurso público para promotor. Ao todo, serão ofertadas 65 vagas e oportunidades são distribuídas para os cargos de promotor de justiça e promotor de justiça substituto. A remuneração ogertada chega a R$ 30.404,42.

A seleção oferta chances para pessoas com deficiência, negros, e pela primeira vez terá cotas para ndígenas e quilombolas. "Iniciativa da atual gestão do Ministério Público, que desde o início do mandato assumiu compromisso com a pauta de direitos humanos", afirma o Ministério.

As inscrições estarão abertas no período de 24 agosto a 22 de setembro, por meio do site do Cebraspe. O valor da taxa de inscrição é de R$ 375 e deve ser pago até o dia 13 de outubro.

O certame é constituído de seis etapas sendo elas:

Primeira etapa: prova objetiva, de cariter eliminatório e classificatório;

Segunda etapa: provas discursivas, de cariter eliminatório e classificatório;

Terceira etapa: inscrição definitiva sindicância de vida pregressa e investigação social), de caráter eliminatório;

Quarta etapa: prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

Quinta etapa: prova de tribuna, de caráter classificatório e

Sexta etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas estão previstas para 15 de janeiro de 2023. O exame terá duração de 5 horas e será composta por 100 questões.

