IBGE abre novo processo seletivo com mais de 500 vagas

IBGE/Reprodução



Estão abertas as inscrições para mais um processo seletivo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ofertando 574 vagas para recenseador e agente censitário. As vagas são para lotação no Rio Grande do Sul.

Para o cargo de recenseador são 542 oportunidades, sendo necessário apenas possuir o ensino fundamental completo. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.





A remuneração do Recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo Recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.





A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.





Já para o cargo de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor, são 32 vagas distribuídas no Rio Grande do Sul. A remuneração é de R$2.100,00, para função de ACM, e R$ 1.700,00, para de ACS.





Os aprovados serão contemplados, ainda, com o auxílio alimentação, auxílio transporte, e auxílio pré-escolar. A carga horária é de 40 horas semanais, sendo 08 horas diárias trabalhadas.





A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo ser prorrogado. O requisito para tomar posse do cargo é possuir ensino médio completo.





As inscrições para participar do processo seletivo já estão abertas, e não será cobrada taxa. Para efetuar a participação no processo, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE, e entregar o formulário de inscrição, disponível no site institucional do órgão. Para acessar clique aqui.

Leia mais: Conselho Regional de Química da 17ª Região está com inscrições abertas