Concurso Seduc-GO: edital de concurso com mais de 5 mil vagas é retificado

O Secretário de Estado da Administração de Goiás, Bruno Magalhães D’Abadia, tornou público a retificação do edital do concurso para provimento do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação (Seduc-GO) . Consoante o documento , publicado no Diário Oficial do estado, foram alterados os requisitos exigidos, além do quadro de itens e o conteúdo programático das provas.

O edital de abertura deste certame foi publicado em julho. O concurso oferta 5.050 vagas no cargo de professor nível III em diversas especialidades.

O período de inscrições será aberto em agosto, no dia 14, e permanecerá até 12 de setembro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00. Interessados poderão se inscrever no site da banca organizadora, Instituto IADES.

Aprovados receberão um subsídio mensal de R$ 1.971,69, para carga horária de 20 horas semanais, R$ 2.957,53 para professores que cumprirem 30 horas semanais e R$ 3.943,37 para os profissionais que cumprirem uma jornada semanal de 40 horas. Além do vencimento base será ascrecidos auxílio-alimentação no valor de R$ 500,00 e e auxílio aprimoramento continuado.

Atribuições do cargo

Segundo o edital o professor nível III será responsável por:

Participar de todo o processo ensino-aprendizagem, em ação integrada escola-comunidade;

Elaborar planos curriculares e de ensino; ministrar aulas na educação básica;

Elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de que necessite a unidade escolar ou sistema de ensino estadual;

Inteirar-se da proposta político-pedagógica do sistema estadual de ensino e interagir-se com as suas políticas educacionais;

Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

Zelar pela aprendizagem dos alunos;

Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;

Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à Avaliação e ao desenvolvimento profissional;

Colaborar com as atividadesde articulação da escola com as famílias e a comunidade; e

Participar de capacitações obrigatórias.

