Concurso UnDF: retificação altera requisitos; Inscrições começam amanhã (3/8)

(foto: Cecilia Bastos/Imagens USP) Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (na página 85) a retificação do edital do concurso da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). Consta no documento que foi alterado o requisito referente ao cargo de professor de engenharia de materiais. Agora, é requisitado que o candidato possua graduação em engenharia e doutorado concluído em qualquer área.

Esta é a terceira retificação. A última modificou o período de inscrições, de 3 a 6 de agosto, além de requisitos exigidos. Já a primeira alterou taxa de inscrição, cargos, conteúdo programático, cronograma do edital e questões da prova objetiva, entre outras.

É valido lembrar que a seleção oferece oferece 1.400 vagas, totalizando 350 vagas para provimento imediato e 1.050 para o cadastro reserva, as chances são distribuídas da seguinte forma:

250 vagas imediatas para professor de educação superior e 750 para a formação de um cadastro reserva para o cargo;

100 vagas imediatas cargos de tutor de educação superior e 300 para o cadastro reserva do cargo;

O certame será composto por duas etapas. A primeira é divida por provas objetiva e discursiva, ambas possuim caráter eliminatório e classificatório. Já segunda contemplará curso de formação e prova de títulos, no qual as duas são de caráter unicamente classificatório. Com as retificações no cronograma do concurso os exames da primeira fase estão previsto para o dia 23 de outubro.

Aprovados receberão um subsídio mensal que varia entre R$ 2.200,00 e R$ 5.200,00 no qual varia de acordo com a carga horária e nível de formação.

