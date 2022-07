Banca divulga resultado preliminar do certame da Policia Penal do DF

(foto: Agência Brasil/ Divulgação)

O Instiuto AOCP, banca organizadora do certame da Policia Penal do Distrito Federal, publicou nesta sexta-feira o resultado preliminar da prova objetiva. O período recursal será de cinco dias úteis, entre 1º e 5 de agosto. O recuso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no site do Instituto AOCP.

Também foram divulgados o gabarito pós-recursos e os pareceres dos recursos deferidos, impetrados contra os cadernos de questões e o gabarito preliminar da prova objetiva.

As provas objetivas da seleção do concurso foram aplicadas em 3 de julho, em Brasília e em outras Regiões Administrativas do Distrito Federal. Os exames foram no modelo errado ou certo, sendo atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial. A seleção, além da prova objetiva, também é composta pelas seguintes fases:

Teste de aptidão física;

Prova de aptidão psicológica;

Sindicância de vida pregressa;

Curso de formação profissional.

Concurso