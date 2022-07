SEPLAG-MG: edital do próximo concurso é publicado; salário é de R$ 5 mil

(foto: Divulgação/SES)





4 reservadas a pessoas com deficiência;

8 reservadas a pessoas autodeclaradas negras;

1 reservada a pessoas autodeclaradas indígenas;

7 reservadas a pessoas autodeclaradas de baixa renda e que sejam egressos de escola pública.





O período de inscrições começa no dia 26 de setembro e vai até 13 de outubro. O certame é constituído por três etapas: realização do Enem 2022, habilitação dos candidatos aprovadas na primeira etapa para a matrícula no curso de graduação em administração pública (Csap)e realização e integralização do Csap, mediante obtenção de título de graduação.

A jornada de trabalho para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental é de 40 horas semanais. Já a remuneração inicial está prevista no valor de R$ 5.147,18. As atribuiçãos do cargo são: participar da elaboração e desenvolvimento de projetos nas áreas de gestão de pessoas, gestão social, comunicação, gestão da informação, governança eletrônica, estatística, recursos logísticos e entre outras funções. Saiba mais detalhes aqui!

O edital do próximo concurso da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais foi publicado no Diário Oficial do estado na quarta-feira (27/7). Ao todo, serão ofertadas 40 vagas para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Desse quantitativo, 20 vagas são para ampla concorrência e outras 20 para reservas legais, distribuídas da seguinte forma: