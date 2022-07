Concurso TCE-GO: confira detalhes do edital; salário é de 11,3 mil

(foto: Divulgação/TCE)





O período de inscrição para o concurso começa no dia 16 de agosto e vai até 27 de setembro. Para se inscrever é necessário acessar o site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 195,00, com possibilidade de pedido de isenção de pagamento caso o candidato tenha renda familiar inferior a dois salários mínimos.





O certame contará com prova objetiva e discursiva, compostas por conhecimentos gerais e específicos. De acordo com o edital, as provas serão aplicadas no dia 6 de novembro. Já o resultado final está previsto para o dia 25 de janeiro de 2023. Saiba mais detalhes aqui!





Veja os pré-requisitos dos cargos e distribuição das vagas:





Analista de controle externo /especialidade: controle externo

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior

Vagas: 25 para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência





Analista de controle externo/especialidade: contabilidade

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade

Vagas: 2 para ampla concorrência





Analista de controle externo/especialista: engenharia

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de

graduação em Engenharia e registro no Conselho Regional de Engenharia

Vagas: 3 para ampla concorrência





Analista de controle externo/especialidade: tecnologia da informação

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior

Vagas: 5 para ampla concorrência





Último concurso

último concurso do órgão foi realizado em 2014. Na época, foram oferecidas 55 vagas também para a carreira de analista de controle externo, com remuneração inicial de R$ 7.018,03, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ele também foi regulamentado pela Fundação Carlos Chagas.

O edital do próximo concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) foi publicado. O certame será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e ofertará 37 vagas para os cargos de analista de controle externo, nas seguintes especialidades: controle externo, contabilidade, engenharia e tecnologia da informação. A remuneração inicial prevista é de R$ 11.335,32.