SES-DF divulga resultado preliminar de concurso com 381 vagas

(foto: Reprodução) A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou, nesta terça-feira (26/7), o resultado preliminar da prova objetiva para os cargos de médico, cirurgião dentista e enfermeiro. Ao todo, serão ofertadas 381 vagas. O resultado foi divulgado no Diário Oficial do DF e pode ser conferido aqui.





As provas objetivas foram aplicadas no dia 26 de junho. Do quantitativo de vagas, 230 visam a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 de enfermeiros e 50 de cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva.





Para a carreira de enfermeiro (a), são oferecidas 101 vagas, sendo 51 para ampla concorrência, 20 para negros, 20 para para deficientes e 10 para hiposuficientes. O cargo requer graduação em enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. A remuneração inicial é de R$ 3.055, para carga de trabalho de 20 horas semanais.





Já para os cargos de médicos, são 230 vagas, sendo 150 para ampla concorrência, 26 para negros, 47 para deficientes e 7 para hiposuficientes. Os salários dos médicos variam conforme a carga horária. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327.





O resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.





Novo edital com 4 mil vagas é autorizado

A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal divulgou, no Diário Oficial do dia 30 de junho, autorização para realização de novo concurso público para o provimento de 4.002 vagas para os cargos de Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde e de Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde, da Carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. As vagas são distribuídas da seguinte forma:





Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde: 300 vagas imediatas e 1.952 para formação de cadastro reserva

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde: 50 vagas imediatas e 1.700 cadastro reserva

De acordo com a portaria publicada, o provimento dos cargos indicados fica condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício em que se der o ingresso.