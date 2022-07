Tribunal de Contas de Goiás lança edital; salário inicial chega a R$ 11 mil

(foto: TCE-GO/ Divulgação)

Tribunal de Contas de Goiás (TCE-GO) lançou edital de novo concurso para provimento de seu quadro pessoal. O novo certame oferece 35 vagas para o cargo de analista de controle externo em quatro especialidades, sendo controle externo (25 vagas); contabilidade (duas chances); engenharia (três chances); e tecnologia da informação (cinco vagas). O vencimento inicial ofertado é no valor de R$ 11.335,32, para uma carga horária

O documento foi publicado no Diário Oficial do estado desta sexta-feira (22/7). As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, no site da banca organizadora, a FCC, no período das 10h do dia 16 de agosto às 14h do dia 27 de setembro. O pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário no valor de R$ 195,00 deve efetuado até a data limite para encerramento das inscrições, 27 de setembro.

Das etapas

As provas serão prestadas nas seguintes etapas: a primeira etapa é composta por prova escrita objetiva de múltipla escolha e segunda etapa consiste na prova escrita discursiva. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas (FCC).

O primeiro exame é composto por 100 questões, contendo itens de conhecimento gerais e específicos I. As disciplinas cobradas são:

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Financeiro

Noções de Contabilidade Pública

Noções de Legislação Específica do Estado de Goiás

Conhecimentos Específicos I: