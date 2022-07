TCE-PB publica edital para concurso com salário de até R$ 33 mil

(foto: TCE-PB/ DIVULGAÇÃO)

O edital para o concurso do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba foi publicado nesta sexta-feira (15/07), no Diário Oficial Eletrônico do órgão . Serão ofertadas uma vaga para auditor conselheiro substituto e uma para médico, com possibilidade de cadastro reserva em ambos os cargos.As inscrições devem ser realizadas no site do Cebrape, entre 25 de julho e 28 de agosto. A taxa de inscrição custa R$ 336,89 para o cargo de auditor e R$ 150 para a função de médico.

Para participar do certame concorrendo a vaga de auditor conselheiro substituto, é necessário ter diploma de bacharelado em direito, economia, administração ou contabilidade. Além disso, é requisitado o exercício de função ou efetiva atividade profissional que exija conhecimentos relacionados à formação de nível superior, por no mínimo 10 anos. A remuneração é de R$ 33.689.

Os conhecimentos avaliados na prova serão nas áreas de língua portuguesa, ética no serviço público, noções de informática, controle externo da administração pública, legilação específica, admnistração orçamentária e financeira e orçamento público, direito administrativo e entre outros. A aplicação da prova está prevista para o dia 16 de outubro.

Já para a função de médico, a remuneração será de R$ 7.778,15, em uma jornada de 20 horas semanais. Na prova objetiva será exigido conhecimento básico (língua portuguesa, legislação específica, ética no serviço público e noções de informática) e específico (medicina e medicina do trabalho). Os gabaritos oficiais estão previstos para serem divulgados no dia 31 de outubro.

Último concurso do TCE-PB foi em 2017

O último concurso do órgão foi em 2017, em que foram ofertadas 20 vagas, distribuídas para auditor de contas públicas – habilitação: demais áreas (15 vagas) e para agentes de documentação (5 vagas), sendo duas oportunidades destinadas para pessoas com deficiência. Na ocasião, os inscritos foram avaliados por provas objetivas e discursivas. Os exames foram aplicados em 2018.

