Concurso TJDFT: banca divulga resultado final das provas objetivas

Aplicadas no dia 29 de maio, as provas objetivas do concurso TJDFT 2022 contemplaram 60 questões de múltipla escolha sobre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Confira a seguir o que foi exigido para técnico da área administrativa:

Conhecimentos Gerais - 20 questões:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Ética no Serviço Público, Regimento Interno, Lei de Organização Judiciária, Provimento Geral da Corregedoria e Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico: 10 questões.

Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Noções de Administração de Recursos Humanos e Gestão Pública

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direito Civil

Noções de Direito Processual Civil

Na prova discursiva, os concorrentes aos cargos de técnico tiveram que elaborar uma redação dissertativa.





Para os analistas foram exigidas ainda duas questões discursivas relacionadas aos Conhecimentos Específicos do respectivo cargo.

112 vagas para técnico e analista

O concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios visa preencher 112 vagas, sendo 88 vagas para a carreira de analista judiciário e 24 chances para técnico judiciário. Além disso, 5% das oportunidades serão destinadas a candidatos com deficiência e o percentual de 20% aos candidatos que se autodeclararam negros, conforme legislação pertinente.

Confira a distribuição das vagas:

Níveis médio e médio/técnico - 24 vagas:

Técnico Judiciário | Área Administrativa - 20 vagas

Técnico Judiciário | Enfermagem - quatro vagas

Nível superior - 88 vagas

Analista Judiciário | Administração - 3 vagas

Analista Judiciário | Análise de Dados - 5 vagas

Analista Judiciário | Análise de Sistemas - 5 vagas

Analista Judiciário | Área Judiciária - 36 vagas

Analista Judiciário | Arquivologia - 1 vaga

Analista Judiciário | Contabilidade - 3 vagas

Analista Judiciário | Engenharia Elétrica - 2 vagas

Analista Judiciário | Estatística - 2 vagas

Analista Judiciário | Medicina do Trabalho - 2 vagas

Analista Judiciário | Medicina (Psiquiatria) - 2 vagas

Analista Judiciário | Oficial de Justiça Avaliador Federal - 5 vagas

Analista Judiciário | Psicologia - 4 vagas

Analista Judiciário | Segurança da Informação - 5 vagas

Analista Judiciário | Serviço Social - 9 vagas

Analista Judiciário | Suporte em Tecnologia da Informação - 4 vagas





Os aprovados e nomeados no concurso TJDFT farão jus a remuneração inicial de R$8.501,44 para técnicos e de R$13.365,38 para analistas. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$910,08, além dos seguintes benefícios:

assistência pré-escolar de R$719,62;

auxílio-transporte

assistência médica

assistência odontológica.





Os servidores vão cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. A seleção terá validade de 2 anos, prorrogável por igual período.