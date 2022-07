IBRAM-DF divulga resultado preliminar de processo seletivo para brigadistas

A lista com os nomes e as notas dos candidatos classificados foi publicada na página 86 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (11/7). O Instituto Brasília Ambiental oferece 20 vagas para o curso de formação de brigadista florestal. Os selecionados serão os primeiros inscritos até atingir o número de vagas.





Ao todo, o Ibram oferece 150 vagas. As chances serão distribuídas em seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais. Haverá, ainda, a formação de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 2.666,40 e R$ 3.999,60. Acesse aqui o edital.





Para todos os cargos é exigido diploma ou declaração de participação em curso de formação de brigada de combate a incêndioflorestal. Para os cargos de chefe de brigada e supervisor é necessário, ainda, certificado ou diploma de conclusão do ensino médio e carteira de habilitação no mínimo B. Para os brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais, um dos pré-requisitos é ser alfabetizado.





A contratação desses profissionais é uma das ações do governo, por meio do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), a fim de prevenir e combater incêndios nas 82 unidades de conservação espalhadas pelo DF. Os brigadistas também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros.





Recursos

Os que não concordarem com os resultados podem interpor recursos a partir das 8 horas desta segunda-feira (11/7), até às 15 horas do dia 12/07/2022, por meio do formulário de “Interposição de Recursos - Processo Seletivo Simplificado de Supervisor de Brigada, Chefe de Brigada e Brigadista de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais 2022, no site do Brasília Ambiental.





O resultado definitivo da PRIMEIRA FASE e a convocação para comparecer aos locais de testes para participação na SEGUNDA FASE – Teste de Aptidão Física (TAF) e Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA), serão divulgados na data provável de 14 de julho de 2022, no DODF.