ALMG abre concurso com 200 vagas e salários de até R$ 10 mil

(foto: Foto: Luiz Santana/ALMG)

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais (AL-MG) publicou o edital de abertura do concurso público para os cargos de técnico de apoio legislativo, analista legislativo e procurador. O total de vagas somam 200. Período de inscrição será aberto em setembro, no dia 12 e permanecerá assim até o dia 14 de outubro.

Os ineteressados poderão se inscrever por meio preenchimento do requerimento eletrônico de inscriçãodo disponível no site da banca organizadora, a Fundação Fumarc. A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 17 de outubro e o valor é de:

R$96,00 para cargo de nível médio de escolaridade e

R$182,00 para cargos de nível superior de escolaridade.

A seleção é constituída por prova objetiva e prova discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão previstos para os dias 29 de janeiro de 2023 para todas as especialidades de nível médio e Policial Legislativo Masculino e Feminino. Já no dia 5 de fevereiro de 2023 para todos os cargos/especialidades/áreas de seleção de nível superior. A duração da prova será de 4 horas exeto para todas as especialidades de nível médio, menos para policial legislativo masculino e feminino.

Poderão requerer condição especial para a realização das provas: a candidata lactante; a pessoa com deficiência – PCD e a pessoa com algum tipo de limitação permanente ou temporária.

A remuneração ofertada chega a R$10.091,58, além de benefícios, para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. A validade do concurso é de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, a critério da ALMG.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes.