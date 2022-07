Prefeitura de Goianésia abre concurso com salários de até R$ 17 mil

(foto: Prefeitura de Goianésia/ Divulgação)

Prefeitura Municipal de Goianésia/Go lançou o edital do novo concurso com oferta de 354 vagas para ampla concorrência, 1.069 vagas para formação do cadastro de reserva técnica, cujo preenchimento ocorrerá de acordo com as necessidades do órgão durante o prazo de validade do certame. Remuneração chega a R$ 17 mil. As oportunidades do concurso abrangem os níveis médio/técnico e superior.

As funções que exige médio/técnico são agente comunitário de saúde (diversas especialidades); agente de combate às endemias; agente de trânsito; assistente de educação infantil; assistente de gestão administrativa; atendente de consultório dentário; fiscal de edificações; fiscal de serviços públicos; fiscal de tributos; técnico em enfermagem; técnico em radiologia.

Já para o nível médio são os seguintes cargos: analista de controle interno; assistente social; cirugião dentista psf; enfermeiro, enfermeiro psf; fiscal de vigilância sanitária; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico clínica geral ; médico clínica geral psf; médico veterinário; nutricionista; profissional do magistério e psicólogo.

As inscrições estarão abertas somente em agosto; no período entre 8 e 28 deste mês. Interessados podem se inscrever de forma exclusiva no site da organizadora, o Instituto ITAME. A taxa será no valor de R$90,00 a R$110,00, nível médio/técnico e superior respectivamente.

A seleção terá etapa única, prova objetiva. O exame está previsto para o dia 16 de outubro, com a possibilidade de ser aplicado também no dia 15 de outubro caso necessário. A prova objetiva conterá 35 questões para os cargos de nível médio e 40 para os cargos de nível superior. Os itens são de mútipla escolha.

Em relações as disciplinas, as provas irá conter Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos e Legislação, Noções de Informática, Conhecimentos Gerais, História e Geografia. Ademais, os candidatos ao cargo de profissional do magistério serão submetidos a uma prova de títulos e alguns cargos a seleção será composta também por curso de formação.

Ganho mensal ofertado é no valor que varia entre R$1.212,00 e R$17.015,27, para uma carga horária semanal de 30 a 40 horas. O prazo de vigência deste certame será de dois anos, contados da data da homologação dos resultados finais, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

