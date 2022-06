Vagas para Brasília: SEST publica edital com chances de nível médio

(foto: Sest Senat/ Divulgação )





O período de inscrição foi aberto nesta terça-feira (28/6) e se estenderá até o dia 05 de julho. Os interessados podem se inscrever por meio do site do SEST





O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e entrevista. Elas poderão serem feitas de forma remota ou presencialmente a critério da Gerência Executiva de Recursos Humanos. A modalidade das etapas será sempre especificada na convocação de cada etapa.





Aprovados receberão um salário mensal de R$ 2.676,06 para a função de Psicólogo e de R$ 4.922,34 para os cargos de odontólogo. Já a jornada de trabalho mensal é de 20h e 22h respectivamente.





Vagas também para Analista Pleno II





O SEST também lançou um outro edital para o cargo de Analista Pleno II. A única vaga ofertada é destinada também para Brasília. As inscrições serão encerradas no dia 05 de julho. Os interessados podem se inscrever por meio do site do SEST e composto pelas mesmas etapas.





A remuneração ofertada é de R$ 9.415,13, para uma carga horária de 44h semanais. De acordo com o Comunicado de Abertura aprovados serão responsáveis por atuar na Gerência de Compras no planejamento e aprimoramento dos processos licitatórios e contratações diretas, entre outras funções.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes