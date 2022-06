Marinha abre inscrições em seleção píblica a Curso de Aquaviários

O curso de formação Os Cursos serão constituídos por um Período Escolar, realizado em sala de aula;



Serão ministrados no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em

regime de externato:





a) no período de 29/08 a 09/12/2022, para os cursos CFAQ-MFC e CFAQ-MFM; e

b) no período de 29/08 a 09/12/2022 para o curso CAAQ-CTS.



Os Cursos serão gratuitos. Será oferecido material de ensino, por empréstimo, e complemento alimentar do EPM (café da manhã, almoço e janta).

Etapas

Vale ressaltar que, de acordo com o edital, esta seleção não se destina ao provimento de cargo, emprego ou função pública, assim como também não se destina ao ingresso, como militar, na Marinha do Brasil. A seleção visa apenas a definir a classificação do candidato, à luz do número de vagas estabelecidas. Consequentemente, não se trata de concurso público.





O Processo Seletivo é constituído das seguintes etapas:





1ª Etapa - Exame de Conhecimentos (eliminatório e classificatório), em 24/07/2022;

2ª Etapa - Apresentação de Atestados Médicos e Teste de Suficiência Física (eliminatório e

classificatório); e

3ª Etapa - Matrícula e comprovação da documentação.