Secretaria de Saúde do DF retifica edital de concurso com mais de 380 vagas

(foto: Divulgação)

site do IBFC, banca organizadora

do concurso.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, no Diário Oficial desta quarta-feira (15/6), uma retificação sobre os Editais nº 13 da Carreira Médica, nº 14 da Carreira de Cirurgião Dentista e nº 15 da Carreira de Enfermeiro. Confira todas as mudanças aqui , a partir da página 38 ou no





As inscrições do concurso já foram encerradas. Foram alterados alguns requisitos e outros detalhes. Além disso, há mudanças em itens do cronograma. Confira:

Prazo para apresentação de recursos contra gabarito preliminar e questões da prova objetiva - 27/06 a 01/07/2022 10h do primeiro dia até às 17h do último dia Vista da folha de respostas da prova objetiva - 26/07 a 02/08/2022 15h do primeiro dia até às 17h do último dia Prazo para apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva - 27/07 a 02/08/2022 10h do primeiro dia até às 17h do último dia

Chances

Do quantitativo de vagas, 230 visam a contratação de médicos de diversas especialidades, 101 enfermeiros e 50 cirurgiões-dentistas. Haverá também formação de cadastro reserva.

Para a carreira de enfermeiro (a), são oferecidas 101 vagas, sendo 51 para ampla concorrência, 20 para negros, 20 para para deficientes e 10 para hiposuficientes. O cargo requer graduação em enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. A remuneração inicial é de R$3.055, para carga de trabalho de 20 horas semanais.

Já para os cargos de médicos, são 230 vagas, sendo 150 para ampla concorrência, 26 para negros, 47 para deficientes e 7 para hiposuficientes. Os salários dos médicos variam conforme a carga horária. Para médico da família e comunidade, com carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12.654, para as demais especialidades, com carga horária semanal de 20 horas, o salário é de R$ 6.327.

Há várias áreas contempladas. São elas:

Acumputura;

Alergia e Imunologia;

Anatomia Patológica;

Anestesiologia;

Cardiologia;

Cirurgia;

Citopalogia;

Clínica Médica;

Coloproctologia;

Dermatologia;

Eletromiografia;

Endocrinologia e Metabologia;

Gastroenterologia;

Genética Médica;

Geriatria;

Ginecologia e Obstetrícia;

Hematologia e Homoterapia;

Infectologia;

Mastologia;

Medicina do Trabalho;

Medicina Física e Reabilitação

Medicina de Emergência;

Medicina Intensiva (Adulta e Pediátrica).

Médicina da Família;

Nefrologia;

Neonatologia;

Neurocirurgia;

Neurologia;

Neurologia Pediátrica;

Oftalmologia;

Ortopedia e Traumatologia;

Otorrinolaringologista;

Paliativista;

Patologia;

Pediatria;

Peumologia;

Psiquiatria;

Radiologia;

Radioterapia;

Reumatologia;

Sanitarista e Urologia.

Para cirurgião dentista são 50 vagas, sendo 25 para ampla concorrência, dez para negros, dez para deficientes e cinco para hiposuficientes. Os ganhos são de R$4.250.

Os candidatos nomeados poderão exercer suas atribuições entre as diversas unidades de saúde da rede.

Etapas

A prova objetiva está marcada para 26 de junho e o resultado final será divulgado em 1º de setembro deste ano. Por conta de 2022 ser ano eleitoral, os selecionados serão contratados somente em 2023.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova objetiva, marcada para 26 de junho. Para todos os cargos serão propostas 100 questões, com a seguinte distribuição:

Língua Portuguesa: 15 questões com peso 1

Legislação Geral: 10 questões com peso 1

Legislação Específica: 15 questões com peso 1

Plano Distrital de Política para Mulheres: 10 questões com peso 1

Conhecimentos sobre o Distrito Federal: 10 questões com peso 1

Conhecimentos Específicos: 40 questões com peso 2

Será aprovado quem conseguir 70 pontos (metade da prova).