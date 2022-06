Polícia Civil do DF retifica cronograma do concurso para escrivães

PCDF/Divulgação (foto: PCDF/Divulgação) cronograma previsto das próximas atividades referente ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. A alteração foi publicada no Diário Oficial do DF.

As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e conveniência da PCDF e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora da seleção.

A corporação também alterou o cronograma do certame para a carreira de agente da Polícia Civil. Neste caso, o resultado final do concurso está previsto para o ano de 2024.

Confira as novas datas para escrivães:



Atividade Datas previstas Divulgação do edital de resultado final na avaliação psicológica e de resultado provisório na sindicância de vida pregressa e investigação social 2/12/2022 Divulgação do edital de resultado final na sindicância de vida pregressa e investigação social e de convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros 11/1/2023 Realização do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros 22/1/2023 Divulgação do edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros 7/2/2023 Divulgação do edital de resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e de convocação para o desempate de notas (se houver empates) 1º/3/2023 Divulgação do edital de resultado provisório no desempate de notas (se houver empates) 10/3/2023 Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas (se houver empates) e na primeira etapa do concurso e de convocação para a matrícula no curso de formação profissional (CFP) 20/3/2023 Matrícula no CFP – 1ª convocação 21 e 22/3/2023 Divulgação do edital de convocação para a matrícula no curso de formação em 2ª chamada 27/3/2023 Matrícula – 2ª convocação 28 e 29/3/2023 Período de realização do curso de formação 3 a 25/4/2023 Aplicação da prova objetiva do curso de formação 30/4/2023 Divulgação do edital de resultado provisório no curso de formação 17/5/2023 Divulgação do edital de resultado final no curso de formação e no concurso público 2/6/2023



O Certame O concurso público visa preencher 300 vagas, sendo 225 de ampla concorrência, 60 para negros e 15 para pessoas com deficiência. Foram 52.636 candidatos inscritos na seleção. Ou seja, uma concorrência de mais de 175 candidatos por vaga, conforme informou banca organizadora do certame. Aprovados terão salário inicial de R$ 8.698,78, e cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais.

